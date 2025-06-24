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Спецпризначенці ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці групи 144-го Центру Сил Спеціальних операцій спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян, яка напередодні завадила ротації суміжників, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника.

Операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро ворогів спробували втекти. Пʼятеро з них були знищені, інформує Цензор.НЕТ.

Один поранений прикинувся мертвим, але завдяки успішним діям екіпажів скидів "Боцмана" та "Велика" згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр під час рейду на межі Харківської та Донецької областей знищили цілий взвод окупантів. ВIДЕО

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армія рф (18043) знищення (7702) ССО (531)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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24.06.2025 19:38 Відповісти
Боги войны!
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24.06.2025 19:43 Відповісти
Красунчики!
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24.06.2025 20:59 Відповісти
Щось мало тут коментаторів..... як про "ТЦК" так сотні коментарів. Таке враження що більшість хто коментує під новинами то вата або фсбшні провокатори.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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25.06.2025 02:12 Відповісти
Колись дійде нелюдям-дегенератам кацапським що якщо не можеш скинути режим х7йла то краще вже здатися у полон ніж воювати та подихати за той режим?!
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25.06.2025 02:23 Відповісти
 
 