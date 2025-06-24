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Спецпризначенці ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці групи 144-го Центру Сил Спеціальних операцій спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян, яка напередодні завадила ротації суміжників, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника.
Операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро ворогів спробували втекти. Пʼятеро з них були знищені, інформує Цензор.НЕТ.
Один поранений прикинувся мертвим, але завдяки успішним діям екіпажів скидів "Боцмана" та "Велика" згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.
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