Бійці 3 ОШБр під час рейду на межі Харківської та Донецької областей знищили цілий взвод окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели зухвалий рейд в районі Рідкодубу, що на межі Харківської та Донецької областей, ліквідувавши цілий взвод російських загарбників.

Відповідними кадрами вони поділилися у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії рф. Зусиллями 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку", - розповіли українські воїни у коментарі до відео операції.

Таким чином вони успішно зачистили позиції противника та закріпилися на них.

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