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Бійці 3 ОШБр під час рейду на межі Харківської та Донецької областей знищили цілий взвод окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели зухвалий рейд в районі Рідкодубу, що на межі Харківської та Донецької областей, ліквідувавши цілий взвод російських загарбників.

Відповідними кадрами вони поділилися у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії рф. Зусиллями 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку", - розповіли українські воїни у коментарі до відео операції.

Таким чином вони успішно зачистили позиції противника та закріпилися на них.

Також дивіться: Прикордонники знищили УАЗ "Буханку", мотоцикл, засіб РЕБ Р-330Ж "Житель" окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) ліквідація (4148) 3 Окрема штурмова бригада (467)


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Топ коментарі
+8
Гарна робота, но на мій погляд з дивана здається що там звичайний пункт спостереження з 2-3 кідарасів і ніякого там взвода, роти батальона близько немає, а так відео огонь, щоб відволікии увагу від справи Коріня.
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24.06.2025 19:22 Відповісти
+6
Красунчики..
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24.06.2025 19:04 Відповісти
+3
Чим більше,тим меньше...до останьої свинособаки..
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24.06.2025 19:09 Відповісти
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Красунчики..
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24.06.2025 19:04 Відповісти
🤔🤔🤔
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24.06.2025 19:08 Відповісти
Чим більше,тим меньше...до останьої свинособаки..
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24.06.2025 19:09 Відповісти
Дуууже дорогий відос! Слава ЗСУ!!!
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24.06.2025 19:13 Відповісти
От які "негідники"!!! Набралися нахабства захищать Україну, і спілкуються між собою "мовою окупанта"... Та їм довірять захист України ні в якому разі не можна!!! Де послідовники Фаріон?!!!
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24.06.2025 19:18 Відповісти
В основному розмовляють українською...
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24.06.2025 19:52 Відповісти
"В основному"... А решту - "гнать поганою мітлою"?
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24.06.2025 20:01 Відповісти
Кого гнать? Навіщо?
Я просто констатую - штурмові підрозділи спілкуються в основному українською а Міністерство Закордонних Справ України, наприклад, в основному росвйською.
Парадокс...ля...
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24.06.2025 20:06 Відповісти
Якби Фаріон була жива - я-б тебе до неї відправив...
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24.06.2025 20:17 Відповісти
Здичавіло вибачаюсь за втручання у палку дискусію...
Я скерував би чувака до неї й зараз...

(пардон за чорний гумор).
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24.06.2025 20:51 Відповісти
Міхале! Не "Здичавіло", а "Шалено"...
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24.06.2025 20:53 Відповісти

В даному випадку саме здичавіло, а не шалено.
Ну, Ви ж розумієте...
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24.06.2025 21:04 Відповісти
Тоді є інший синонім - "дико"... Я про нього мовчав, бо дехто з "знавців" української мови могли-б заявить про вживання "русизму"...
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24.06.2025 21:09 Відповісти
.
Тут і дико не проходить. Бо це - літературне слово. А от здичавіло - це як теліпання червоною ганчіркою перед биком (тобто перед "фаріоноподібними" персонажами).
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24.06.2025 21:34 Відповісти
Бог з ним... Будем вважать, що ми по різному трактуємо деякі слова...
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24.06.2025 21:37 Відповісти
. Хай так і буде. Головно, що ми розуміємо один одного.
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24.06.2025 21:43 Відповісти
два дебіла оце сила
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28.06.2025 08:09 Відповісти
Гарна робота, но на мій погляд з дивана здається що там звичайний пункт спостереження з 2-3 кідарасів і ніякого там взвода, роти батальона близько немає, а так відео огонь, щоб відволікии увагу від справи Коріня.
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24.06.2025 19:22 Відповісти
ничего непонятно..Одни кусты и деревья ..Но очень интересно))
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24.06.2025 23:46 Відповісти
 
 