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Бійці 3 ОШБр під час рейду на межі Харківської та Донецької областей знищили цілий взвод окупантів. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади провели зухвалий рейд в районі Рідкодубу, що на межі Харківської та Донецької областей, ліквідувавши цілий взвод російських загарбників.
Відповідними кадрами вони поділилися у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії рф. Зусиллями 3-ї роти "Karakurt Colony" 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку", - розповіли українські воїни у коментарі до відео операції.
Таким чином вони успішно зачистили позиції противника та закріпилися на них.
Топ коментарі
+8 Александр Иванов #442761
показати весь коментар24.06.2025 19:22 Відповісти Посилання
+6 Вова Вова #541785
показати весь коментар24.06.2025 19:04 Відповісти Посилання
+3 Николай Водяной #551433
показати весь коментар24.06.2025 19:09 Відповісти Посилання
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Я просто констатую - штурмові підрозділи спілкуються в основному українською а Міністерство Закордонних Справ України, наприклад, в основному росвйською.
Парадокс...ля...
Я скерував би чувака до неї й зараз...
(пардон за чорний гумор).
В даному випадку саме здичавіло, а не шалено.
Ну, Ви ж розумієте...
Тут і дико не проходить. Бо це - літературне слово. А от здичавіло - це як теліпання червоною ганчіркою перед биком (тобто перед "фаріоноподібними" персонажами).