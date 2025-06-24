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Бойцы 3 ОШБр во время рейда на границе Харьковской и Донецкой областей уничтожили целый взвод оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели дерзкий рейд в районе Редкодуба, что на границе Харьковской и Донецкой областей, ликвидировав целый взвод российских захватчиков.

Соответствующими кадрами они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Усилиями 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении", - рассказали украинские воины в комментарии к видео операции.

Таким образом они успешно зачистили позиции противника и закрепились на них.

Также смотрите: Пограничники уничтожили УАЗ "Буханку", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) ликвидация (3765) 3-я Отдельная штурмовая бригада (455)


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Топ комментарии
+8
Гарна робота, но на мій погляд з дивана здається що там звичайний пункт спостереження з 2-3 кідарасів і ніякого там взвода, роти батальона близько немає, а так відео огонь, щоб відволікии увагу від справи Коріня.
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24.06.2025 19:22 Ответить
+6
Красунчики..
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24.06.2025 19:04 Ответить
+3
Чим більше,тим меньше...до останьої свинособаки..
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24.06.2025 19:09 Ответить
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Красунчики..
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24.06.2025 19:04 Ответить
🤔🤔🤔
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24.06.2025 19:08 Ответить
Чим більше,тим меньше...до останьої свинособаки..
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24.06.2025 19:09 Ответить
Дуууже дорогий відос! Слава ЗСУ!!!
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24.06.2025 19:13 Ответить
От які "негідники"!!! Набралися нахабства захищать Україну, і спілкуються між собою "мовою окупанта"... Та їм довірять захист України ні в якому разі не можна!!! Де послідовники Фаріон?!!!
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24.06.2025 19:18 Ответить
В основному розмовляють українською...
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24.06.2025 19:52 Ответить
"В основному"... А решту - "гнать поганою мітлою"?
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24.06.2025 20:01 Ответить
Кого гнать? Навіщо?
Я просто констатую - штурмові підрозділи спілкуються в основному українською а Міністерство Закордонних Справ України, наприклад, в основному росвйською.
Парадокс...ля...
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24.06.2025 20:06 Ответить
Якби Фаріон була жива - я-б тебе до неї відправив...
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24.06.2025 20:17 Ответить
Здичавіло вибачаюсь за втручання у палку дискусію...
Я скерував би чувака до неї й зараз...

(пардон за чорний гумор).
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24.06.2025 20:51 Ответить
Міхале! Не "Здичавіло", а "Шалено"...
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24.06.2025 20:53 Ответить

В даному випадку саме здичавіло, а не шалено.
Ну, Ви ж розумієте...
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24.06.2025 21:04 Ответить
Тоді є інший синонім - "дико"... Я про нього мовчав, бо дехто з "знавців" української мови могли-б заявить про вживання "русизму"...
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24.06.2025 21:09 Ответить
.
Тут і дико не проходить. Бо це - літературне слово. А от здичавіло - це як теліпання червоною ганчіркою перед биком (тобто перед "фаріоноподібними" персонажами).
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24.06.2025 21:34 Ответить
Бог з ним... Будем вважать, що ми по різному трактуємо деякі слова...
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24.06.2025 21:37 Ответить
. Хай так і буде. Головно, що ми розуміємо один одного.
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24.06.2025 21:43 Ответить
два дебіла оце сила
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28.06.2025 08:09 Ответить
Гарна робота, но на мій погляд з дивана здається що там звичайний пункт спостереження з 2-3 кідарасів і ніякого там взвода, роти батальона близько немає, а так відео огонь, щоб відволікии увагу від справи Коріня.
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24.06.2025 19:22 Ответить
ничего непонятно..Одни кусты и деревья ..Но очень интересно))
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24.06.2025 23:46 Ответить
 
 