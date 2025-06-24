Бойцы 3 ОШБр во время рейда на границе Харьковской и Донецкой областей уничтожили целый взвод оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели дерзкий рейд в районе Редкодуба, что на границе Харьковской и Донецкой областей, ликвидировав целый взвод российских захватчиков.

Соответствующими кадрами они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Усилиями 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении", - рассказали украинские воины в комментарии к видео операции.

Таким образом они успешно зачистили позиции противника и закрепились на них.

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