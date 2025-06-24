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Бойцы 3 ОШБр во время рейда на границе Харьковской и Донецкой областей уничтожили целый взвод оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели дерзкий рейд в районе Редкодуба, что на границе Харьковской и Донецкой областей, ликвидировав целый взвод российских захватчиков.
Соответствующими кадрами они поделились у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Усилиями 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении", - рассказали украинские воины в комментарии к видео операции.
Таким образом они успешно зачистили позиции противника и закрепились на них.
Топ комментарии
+8 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий24.06.2025 19:22 Ответить Ссылка
+6 Вова Вова #541785
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+3 Николай Водяной #551433
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Я просто констатую - штурмові підрозділи спілкуються в основному українською а Міністерство Закордонних Справ України, наприклад, в основному росвйською.
Парадокс...ля...
Я скерував би чувака до неї й зараз...
(пардон за чорний гумор).
В даному випадку саме здичавіло, а не шалено.
Ну, Ви ж розумієте...
Тут і дико не проходить. Бо це - літературне слово. А от здичавіло - це як теліпання червоною ганчіркою перед биком (тобто перед "фаріоноподібними" персонажами).