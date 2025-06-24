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Пограничники уничтожили УАЗ "буханку", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В Донецкой области пограничники "Фенікс" эффективно поразили десяток захватчиков. Также уничтожено УАЗ "буханку", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Смотрите: Силы обороны обнаружили и уничтожили группу оккупантов, которые пытались укрыться в лесополосе неподалеку от наших позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) Госпогранслужба (6641) уничтожение (7390)


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Смерть свинособакам..
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24.06.2025 17:53 Ответить
 
 