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Пограничники уничтожили УАЗ "буханку", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
В Донецкой области пограничники "Фенікс" эффективно поразили десяток захватчиков. Также уничтожено УАЗ "буханку", мотоцикл, средство РЭБ Р-330Ж "Житель" оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий24.06.2025 17:53 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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