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Силы обороны обнаружили и уничтожили группу оккупантов, пытавшихся укрыться в лесополосе недалеко от наших позиций. ВИДЕО

Экипажи беспилотных систем 35-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили и уничтожили группу российских военных, которые пытались укрыться в лесополосе неподалеку от украинских позиций.

Разведка с помощью дронов зафиксировала скопление пехоты противника в укрытиях среди деревьев. Несмотря на попытки остаться незамеченными, враг был оперативно обнаружен и взят на прицел. Серией точных ударов беспилотники уничтожили укрытие вместе с живой силой оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Еще одна попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы закрепиться вблизи наших позиций завершилась для нее провалом. Морские пехотинцы продолжают эффективно контролировать ситуацию и делают невозможным действия противника на этом направлении.

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Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) 35 отдельная бригада морской пехоты (67)


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Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть.
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24.06.2025 04:53 Ответить
Українські ліси потвора не є сховищем!
Морпіхам - Щира Дяка!!!!
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24.06.2025 18:38 Ответить
 
 