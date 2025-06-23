Силы обороны обнаружили и уничтожили группу оккупантов, пытавшихся укрыться в лесополосе недалеко от наших позиций. ВИДЕО

Экипажи беспилотных систем 35-й отдельной бригады морской пехоты обнаружили и уничтожили группу российских военных, которые пытались укрыться в лесополосе неподалеку от украинских позиций.

Разведка с помощью дронов зафиксировала скопление пехоты противника в укрытиях среди деревьев. Несмотря на попытки остаться незамеченными, враг был оперативно обнаружен и взят на прицел. Серией точных ударов беспилотники уничтожили укрытие вместе с живой силой оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Еще одна попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы закрепиться вблизи наших позиций завершилась для нее провалом. Морские пехотинцы продолжают эффективно контролировать ситуацию и делают невозможным действия противника на этом направлении.

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