Сили оборони виявили та знищили групу окупантів, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік наших позицій. ВIДЕО

Екіпажі безпілотних систем 35-ої окремої бригади морської піхоти виявили та знищили групу російських військових, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік українських позицій.

Розвідка за допомогою дронів зафіксувала скупчення піхоти противника в укриттях серед дерев. Попри спроби залишитися непоміченими, ворог був оперативно виявлений і взятий на приціл. Серією точних ударів безпілотники знищили укриття разом із живою силою окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Ще одна спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи закріпитися поблизу наших позицій завершилась для неї провалом. Морські піхотинці продовжують ефективно контролювати ситуацію та унеможливлюють дії противника на цьому напрямку.

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