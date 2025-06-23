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Сили оборони виявили та знищили групу окупантів, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік наших позицій. ВIДЕО

Екіпажі безпілотних систем 35-ої окремої бригади морської піхоти виявили та знищили групу російських військових, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік українських позицій.

Розвідка за допомогою дронів зафіксувала скупчення піхоти противника в укриттях серед дерев. Попри спроби залишитися непоміченими, ворог був оперативно виявлений і взятий на приціл. Серією точних ударів безпілотники знищили укриття разом із живою силою окупантів, передає Цензор.НЕТ.

Ще одна спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи закріпитися поблизу наших позицій завершилась для неї провалом. Морські піхотинці продовжують ефективно контролювати ситуацію та унеможливлюють дії противника на цьому напрямку.

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Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) 35 окрема бригада (68)


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Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть.
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24.06.2025 04:53 Відповісти
Українські ліси потвора не є сховищем!
Морпіхам - Щира Дяка!!!!
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24.06.2025 18:38 Відповісти
 
 