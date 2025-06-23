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Сили оборони виявили та знищили групу окупантів, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік наших позицій. ВIДЕО
Екіпажі безпілотних систем 35-ої окремої бригади морської піхоти виявили та знищили групу російських військових, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік українських позицій.
Розвідка за допомогою дронів зафіксувала скупчення піхоти противника в укриттях серед дерев. Попри спроби залишитися непоміченими, ворог був оперативно виявлений і взятий на приціл. Серією точних ударів безпілотники знищили укриття разом із живою силою окупантів, передає Цензор.НЕТ.
Ще одна спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи закріпитися поблизу наших позицій завершилась для неї провалом. Морські піхотинці продовжують ефективно контролювати ситуацію та унеможливлюють дії противника на цьому напрямку.
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