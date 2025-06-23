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Прикордонники протягом кількох днів знищили бронетехніку, автомобілі, антену зв’язку та ворожі FPV-засідки. ВIДЕО
На Краматорському напрямку оператори ударних дронів прикордонного підрозділу "Фенікс" протягом кількох днів знищили бронетехніку, автомобілі, антену зв’язку та ворожі FPV-засідки.
Про результати своєї роботи повідомили на сторінці бригади "Помста", передає Цензор.НЕТ.
"Підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс бригади "Помста" продовжує цілеспрямовано нищити ворожу логістику та засоби управління", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом кількох днів на Краматорському напрямку було знищено: 1 одиницю бронетехніки, 3 ворожі автомобілі УАЗ "буханка", військову вантажівку, 4 FPV-засідки, антену зв’язку.
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