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Пограничники в течение нескольких дней уничтожили бронетехнику, автомобили, антенну связи и вражеские FPV-засады. ВИДЕО

На Краматорском направлении операторы ударных дронов пограничного подразделения "Феникс" в течение нескольких дней уничтожили бронетехнику, автомобили, антенну связи и вражеские FPV-засады.

О результатах своей работы сообщили на странице бригады "Месть", передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение беспилотных авиационных систем Феникс бригады "Месть" продолжает целенаправленно уничтожать вражескую логистику и средства управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких дней на Краматорском направлении было уничтожено: 1 единицу бронетехники, 3 вражеских автомобиля УАЗ "буханка", военный грузовик, 4 FPV-заседки, антенну связи.

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Автор: 

армия РФ (19885) Госпогранслужба (6639) уничтожение (7383)


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