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Танкисты точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника. ВИДЕО
Операторы дронов Железной бригады несколькими точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника.
Об этом сообщили на странице 3-й отдельной танковой Железной бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Переменчивая летняя погода не мешает воинам Железной бригады охотиться на российских оккупантов. А когда в "прицеле" FPV-дрона тяжелое вооружение - работа идет еще веселее", - говорится в сообщении.
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Серый Вовк
показать весь комментарий23.06.2025 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий23.06.2025 21:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий23.06.2025 22:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий23.06.2025 21:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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