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Танкисты точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника. ВИДЕО

Операторы дронов Железной бригады несколькими точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника.

Об этом сообщили на странице 3-й отдельной танковой Железной бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Переменчивая летняя погода не мешает воинам Железной бригады охотиться на российских оккупантов. А когда в "прицеле" FPV-дрона тяжелое вооружение - работа идет еще веселее", - говорится в сообщении.

Смотрите: Морпехи совместно с армейской авиацией уничтожили Командно-наблюдательный пункт противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383)


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ХО-РО-Шо особенно на сон грядущий...
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23.06.2025 21:04 Ответить
Танкісти,кажете?🤔
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23.06.2025 21:04 Ответить
там нема дронщик1в..??
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23.06.2025 22:21 Ответить
Вєрка Сєрдючка співає?
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23.06.2025 21:47 Ответить
 
 