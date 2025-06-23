Танкисты точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника. ВИДЕО

Операторы дронов Железной бригады несколькими точными ударами уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, комплекс антенн и живую силу противника.

Об этом сообщили на странице 3-й отдельной танковой Железной бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Переменчивая летняя погода не мешает воинам Железной бригады охотиться на российских оккупантов. А когда в "прицеле" FPV-дрона тяжелое вооружение - работа идет еще веселее", - говорится в сообщении.

Смотрите: Морпехи совместно с армейской авиацией уничтожили Командно-наблюдательный пункт противника. ВИДЕО