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Морпехи совместно с армейской авиацией уничтожили командно-наблюдательный пункт противника. ВИДЕО

Разведчики 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты обнаружили командно-наблюдательный пункт роты российских захватчиков. Для поражения цели была привлечена армейская авиация.

Благодаря слаженным действиям морских пехотинцев и пилотов 11-й отдельной бригады армейской авиации вражеское укрепление было оперативно уничтожено. Точный удар ликвидировал командный пункт вместе с личным составом противника, который находился на позиции, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19885) ВМС (1489) уничтожение (7383)


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Якщо чесно, хрен зрозумієш. А що це було? Щось бомбонули. Надіюсь, що кацапи там були. 8
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23.06.2025 20:37 Ответить
Пишите письма мелким почерком, підари!
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23.06.2025 20:38 Ответить
ну трошки там було кацапів...
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23.06.2025 21:47 Ответить
Чудово те, що наша авіація працює по московитами за лбз. Це свідчить про те, кацапольоти не можуть контролювати повітря, бо бояться бути ураженими
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24.06.2025 00:20 Ответить
 
 