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Наши воины взяли в плен 2 россиян на Донецком направлении: "Сбросили воду, а гранатами указали путь". ВИДЕО

На Донецком направлении бойцы 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны с помощью дрона взяли в плен двух оккупантов.

Об этом случае сообщили на странице бригады в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воины взвода разведки 122-го отдельного батальона с помощью беспилотника захватили двух российских военных.

"Пленным сбросили воду и с помощью сбросов гранат указали правильное направление, в которое двигаться чтобы остаться живыми", - рассказали в бригаде.

Также смотрите: Уничтожены российские "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молния" и два "Ланцета" в небе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) плен (2651)


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Можна подумати,що після такого благородного вчинку вони так само будуть до нас ставитися.Та вони за мирними з дронів сафарять у прифронових нп.
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23.06.2025 19:18 Ответить
Дмитрий Чечикай #551018

Zahar Kindrat

Україні потрібна допомога від цивілізованих країн?
Потрібна.
Цивілізовані країни не надають допомогу країнам людожерам.
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23.06.2025 19:42 Ответить
👎
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23.06.2025 19:31 Ответить
как меня уже тошнит от этих кадров !!!!((( на 12й год войны , вы так и не научились с ними воевать !!!((( это орки , кого вы хотите перевоспитать ??? длбы ((( жить будете на руском севере !!!
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23.06.2025 19:51 Ответить
Кто теде сказал, что их взяли в плен на перевоспитание? Може ты не в курсе, шо ***** не вснх пленных передал? Мой племянник до сих пор в плену!
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23.06.2025 22:03 Ответить
 
 