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Наши воины взяли в плен 2 россиян на Донецком направлении: "Сбросили воду, а гранатами указали путь". ВИДЕО
На Донецком направлении бойцы 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны с помощью дрона взяли в плен двух оккупантов.
Об этом случае сообщили на странице бригады в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что воины взвода разведки 122-го отдельного батальона с помощью беспилотника захватили двух российских военных.
"Пленным сбросили воду и с помощью сбросов гранат указали правильное направление, в которое двигаться чтобы остаться живыми", - рассказали в бригаде.
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Zahar Kindrat
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