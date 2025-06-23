РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9121 посетитель онлайн
Новости Ситуация на фронте
1 796 1

Уничтожены российские "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молния" и два "Ланцета" в небе. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российские "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнию" и два "Ланцета".

Об этом сообщили на странице бригады в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Уничтожение авиационными ударами моста на территории РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) 5 ОШБр (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цілу годину кружляв у синельниковському районі кругами телефонував 102 а ввечері прилетіло на уч центр чому не можна зі стрілецької воно не високо було
показать весь комментарий
23.06.2025 17:24 Ответить
 
 