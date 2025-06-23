Уничтожены российские "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молния" и два "Ланцета" в небе. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российские "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнию" и два "Ланцета".

Об этом сообщили на странице бригады в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

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