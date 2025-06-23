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Новости Видео Бои в Белгородской области РФ
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Уничтожение авиационными ударами моста на территории РФ. ВИДЕО

Украинские пилоты уничтожили авиаударами городов на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожен мост через реку Волчья в селе Тишанка на Белгородщине. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2871) мост (1034) уничтожение (7383) Белгород (458)


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Топ комментарии
+8
Понтони теж будуть знищуватися. Для того щоб розгорнути пантони потрібен час, за цей час можна нанести удари. І понтони легше потопити.
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23.06.2025 11:44 Ответить
+7
Живучий.
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23.06.2025 11:39 Ответить
+6
Тому що кацапи зараз не лізуть з Чонгара, Маріуполя чи Бердянська, вони зараз лізуть з Білгородщини, Курщини і Ростовщини.
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23.06.2025 11:47 Ответить
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Живучий.
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23.06.2025 11:39 Ответить
Який сенс? Кацапи за пів години понтони кинуть і пох.... Командування некомпетентне і злочинне! Чому не Луплять по чонгару, по порту маріуполя, бердянська?
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23.06.2025 11:41 Ответить
Понтони теж будуть знищуватися. Для того щоб розгорнути пантони потрібен час, за цей час можна нанести удари. І понтони легше потопити.
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23.06.2025 11:44 Ответить
Тому що кацапи зараз не лізуть з Чонгара, Маріуполя чи Бердянська, вони зараз лізуть з Білгородщини, Курщини і Ростовщини.
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23.06.2025 11:47 Ответить
ждут тебя в генштабе!)
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23.06.2025 11:54 Ответить
Це все ж був стаціонарний міст, а понтонний напевне потоне, вони у них усі діряві.
Понтонні парки лише на експорт пацаки накачували пінопластом, і все одно дурний замисел був, вони теж тонули, хоч їх перевірили на практиці лише під час арабо-ізраїльских війн.
Був свідком як пацакські офіцери хвалилися, що у них найкращі понтонні мости у світі, конструкції яких мріють здерти американці, і також був свідком як ці радянські понтони, здається 1958 року, чудово тонули (і це не в бойових умовах, а під час навчань), коли їх вдавалося витягнути на берег, з них ще довго витікала вода.
Хоч варто було бути лаконічним, і послатися на наслідки, як пацаки переправлялися через невелику річечку, майже струмок, під Білогорівкою у 2022 р., а тут річечка начебто трохи ширша.
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23.06.2025 11:58 Ответить
Ще один свіженький кацапчик намалювався. Зараз колеги налайкають. Тему зрадофільства у нас *******.
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23.06.2025 12:40 Ответить
нащо промахи показувати
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23.06.2025 11:54 Ответить
Щоб ви розуміли, що це важка і складна робота, а не кнопочку тицьнув і міст одразу впав.
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23.06.2025 12:07 Ответить
кому треба і так розуміють. А всім іншим треба показувати влучання.
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23.06.2025 12:08 Ответить
Щоб ви розуміли,нам про це взагалі знати не потрібно. Але ж показують...і якусь херню чесно кажучи.
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23.06.2025 12:18 Ответить
Дійсно,щось вже зовсім явно останнім часом видумуються "перемоги"....
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23.06.2025 12:17 Ответить
Бедная рыба.
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23.06.2025 12:01 Ответить
А мости на Чонгарі не пробували знищити? Не на часі?
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23.06.2025 12:01 Ответить
А географію України в школі пробував не прогулювати? Там поруч з Чонгаром Перекопський перешийок взагалі без мостів.
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23.06.2025 12:10 Ответить
Хриплий гундос з Банковой зі своїм Дерьмаком тільки "бурну" діяльність з елементами мародерства і корупції ********** робити, а відповідати рашистам адекватно на їх террор їм куратори у вашингтоні і москві не дозволяють.
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23.06.2025 12:14 Ответить
Хммммммм.....
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23.06.2025 12:16 Ответить
 
 