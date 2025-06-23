Уничтожение авиационными ударами моста на территории РФ. ВИДЕО
Украинские пилоты уничтожили авиаударами городов на территории России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+8 БК С
показать весь комментарий23.06.2025 11:44 Ответить Ссылка
+7 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий23.06.2025 11:39 Ответить Ссылка
+6 anna petrova #587029
показать весь комментарий23.06.2025 11:47 Ответить Ссылка
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Понтонні парки лише на експорт пацаки накачували пінопластом, і все одно дурний замисел був, вони теж тонули, хоч їх перевірили на практиці лише під час арабо-ізраїльских війн.
Був свідком як пацакські офіцери хвалилися, що у них найкращі понтонні мости у світі, конструкції яких мріють здерти американці, і також був свідком як ці радянські понтони, здається 1958 року, чудово тонули (і це не в бойових умовах, а під час навчань), коли їх вдавалося витягнути на берег, з них ще довго витікала вода.
Хоч варто було бути лаконічним, і послатися на наслідки, як пацаки переправлялися через невелику річечку, майже струмок, під Білогорівкою у 2022 р., а тут річечка начебто трохи ширша.