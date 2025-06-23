Знищення авіаційними ударами мосту на території РФ. ВIДЕО
Українські пілоти знищили авіаударами міст на території Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+8 БК С
показати весь коментар23.06.2025 11:44 Відповісти Посилання
+7 Qq Qqq #455433
показати весь коментар23.06.2025 11:39 Відповісти Посилання
+6 anna petrova #587029
показати весь коментар23.06.2025 11:47 Відповісти Посилання
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Понтонні парки лише на експорт пацаки накачували пінопластом, і все одно дурний замисел був, вони теж тонули, хоч їх перевірили на практиці лише під час арабо-ізраїльских війн.
Був свідком як пацакські офіцери хвалилися, що у них найкращі понтонні мости у світі, конструкції яких мріють здерти американці, і також був свідком як ці радянські понтони, здається 1958 року, чудово тонули (і це не в бойових умовах, а під час навчань), коли їх вдавалося витягнути на берег, з них ще довго витікала вода.
Хоч варто було бути лаконічним, і послатися на наслідки, як пацаки переправлялися через невелику річечку, майже струмок, під Білогорівкою у 2022 р., а тут річечка начебто трохи ширша.