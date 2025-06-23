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Новини Відео Бої у Бєлгородській області РФ
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Знищення авіаційними ударами мосту на території РФ. ВIДЕО

Українські пілоти знищили авіаударами міст на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений міст через річку Вовча у селі Тишанка на Бєлгородщині. ВIДЕО

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авіація (4194) міст (1247) знищення (7696) Бєлгород (513)


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Топ коментарі
+8
Понтони теж будуть знищуватися. Для того щоб розгорнути пантони потрібен час, за цей час можна нанести удари. І понтони легше потопити.
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23.06.2025 11:44 Відповісти
+7
Живучий.
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23.06.2025 11:39 Відповісти
+6
Тому що кацапи зараз не лізуть з Чонгара, Маріуполя чи Бердянська, вони зараз лізуть з Білгородщини, Курщини і Ростовщини.
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23.06.2025 11:47 Відповісти
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Живучий.
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23.06.2025 11:39 Відповісти
Який сенс? Кацапи за пів години понтони кинуть і пох.... Командування некомпетентне і злочинне! Чому не Луплять по чонгару, по порту маріуполя, бердянська?
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23.06.2025 11:41 Відповісти
Понтони теж будуть знищуватися. Для того щоб розгорнути пантони потрібен час, за цей час можна нанести удари. І понтони легше потопити.
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23.06.2025 11:44 Відповісти
Тому що кацапи зараз не лізуть з Чонгара, Маріуполя чи Бердянська, вони зараз лізуть з Білгородщини, Курщини і Ростовщини.
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23.06.2025 11:47 Відповісти
ждут тебя в генштабе!)
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23.06.2025 11:54 Відповісти
Це все ж був стаціонарний міст, а понтонний напевне потоне, вони у них усі діряві.
Понтонні парки лише на експорт пацаки накачували пінопластом, і все одно дурний замисел був, вони теж тонули, хоч їх перевірили на практиці лише під час арабо-ізраїльских війн.
Був свідком як пацакські офіцери хвалилися, що у них найкращі понтонні мости у світі, конструкції яких мріють здерти американці, і також був свідком як ці радянські понтони, здається 1958 року, чудово тонули (і це не в бойових умовах, а під час навчань), коли їх вдавалося витягнути на берег, з них ще довго витікала вода.
Хоч варто було бути лаконічним, і послатися на наслідки, як пацаки переправлялися через невелику річечку, майже струмок, під Білогорівкою у 2022 р., а тут річечка начебто трохи ширша.
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23.06.2025 11:58 Відповісти
Ще один свіженький кацапчик намалювався. Зараз колеги налайкають. Тему зрадофільства у нас *******.
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23.06.2025 12:40 Відповісти
нащо промахи показувати
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23.06.2025 11:54 Відповісти
Щоб ви розуміли, що це важка і складна робота, а не кнопочку тицьнув і міст одразу впав.
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23.06.2025 12:07 Відповісти
кому треба і так розуміють. А всім іншим треба показувати влучання.
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23.06.2025 12:08 Відповісти
Щоб ви розуміли,нам про це взагалі знати не потрібно. Але ж показують...і якусь херню чесно кажучи.
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23.06.2025 12:18 Відповісти
Дійсно,щось вже зовсім явно останнім часом видумуються "перемоги"....
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23.06.2025 12:17 Відповісти
Бедная рыба.
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23.06.2025 12:01 Відповісти
А мости на Чонгарі не пробували знищити? Не на часі?
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23.06.2025 12:01 Відповісти
А географію України в школі пробував не прогулювати? Там поруч з Чонгаром Перекопський перешийок взагалі без мостів.
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23.06.2025 12:10 Відповісти
Хриплий гундос з Банковой зі своїм Дерьмаком тільки "бурну" діяльність з елементами мародерства і корупції ********** робити, а відповідати рашистам адекватно на їх террор їм куратори у вашингтоні і москві не дозволяють.
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23.06.2025 12:14 Відповісти
Хммммммм.....
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23.06.2025 12:16 Відповісти
 
 