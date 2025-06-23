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Наші воїни полонили 2 росіян на Донецькому напрямку: "Скинули воду, а гранатами вказали шлях". ВIДЕО

На Донецькому напрямку бійці 113-ої окремої бригади Сил територіальної оборони за допомогою дрона взяли в полон двох окупантів.

Про цей випадок повідомили на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни взводу розвідки 122-го окремого батальйону за допомогою безпілотника захопили двох російських військових.

"Полоненим скинули воду та за допомогою скидів гранат вказали правильний напрямок, у який рухатися, щоб залишитися живими", — розповіли у бригаді.

Також дивіться: Знищено російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети" у небі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) полон (1603)


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Можна подумати,що після такого благородного вчинку вони так само будуть до нас ставитися.Та вони за мирними з дронів сафарять у прифронових нп.
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23.06.2025 19:18 Відповісти
Дмитрий Чечикай #551018

Zahar Kindrat

Україні потрібна допомога від цивілізованих країн?
Потрібна.
Цивілізовані країни не надають допомогу країнам людожерам.
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23.06.2025 19:42 Відповісти
👎
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23.06.2025 19:31 Відповісти
как меня уже тошнит от этих кадров !!!!((( на 12й год войны , вы так и не научились с ними воевать !!!((( это орки , кого вы хотите перевоспитать ??? длбы ((( жить будете на руском севере !!!
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23.06.2025 19:51 Відповісти
Кто теде сказал, что их взяли в плен на перевоспитание? Може ты не в курсе, шо ***** не вснх пленных передал? Мой племянник до сих пор в плену!
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23.06.2025 22:03 Відповісти
 
 