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Наші воїни полонили 2 росіян на Донецькому напрямку: "Скинули воду, а гранатами вказали шлях". ВIДЕО
На Донецькому напрямку бійці 113-ої окремої бригади Сил територіальної оборони за допомогою дрона взяли в полон двох окупантів.
Про цей випадок повідомили на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що воїни взводу розвідки 122-го окремого батальйону за допомогою безпілотника захопили двох російських військових.
"Полоненим скинули воду та за допомогою скидів гранат вказали правильний напрямок, у який рухатися, щоб залишитися живими", — розповіли у бригаді.
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Zahar Kindrat
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