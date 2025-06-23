Наші воїни полонили 2 росіян на Донецькому напрямку: "Скинули воду, а гранатами вказали шлях". ВIДЕО

На Донецькому напрямку бійці 113-ої окремої бригади Сил територіальної оборони за допомогою дрона взяли в полон двох окупантів.

Про цей випадок повідомили на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що воїни взводу розвідки 122-го окремого батальйону за допомогою безпілотника захопили двох російських військових.

"Полоненим скинули воду та за допомогою скидів гранат вказали правильний напрямок, у який рухатися, щоб залишитися живими", — розповіли у бригаді.

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