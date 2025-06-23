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Знищено російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети" у небі. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети".
Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
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Сергей Оберемок
показати весь коментар23.06.2025 17:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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