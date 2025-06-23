Знищено російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети" у небі. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети".

Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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