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Знищено російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети" у небі. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили російські "Орлан", три "Zala", "Supercam", "Молнія" і два "Ланцети".

Про це повідомили на сторінці бригади у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Знищення авіаційними ударами мосту на території РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) 5 ОШБр (118)


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Цілу годину кружляв у синельниковському районі кругами телефонував 102 а ввечері прилетіло на уч центр чому не можна зі стрілецької воно не високо було
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23.06.2025 17:24 Відповісти
 
 