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Морпіхи спільно з армійською авіацією знищили Командно-спостережний пункт противника. ВIДЕО
Розвідники 34-ої окремої бригади берегової оборони Морської піхоти виявили командно-спостережний пункт роти російських загарбників. Для ураження цілі було залучено армійську авіацію.
Завдяки злагодженим діям морських піхотинців та пілотів 11-ої окремої бригади армійської авіації вороже укріплення було оперативно знищено. Влучний удар ліквідував командний пункт разом з особовим складом противника, що перебував на позиції, передає Цензор.НЕТ.
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Баритон Саша
показати весь коментар23.06.2025 20:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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