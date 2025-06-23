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Морпіхи спільно з армійською авіацією знищили Командно-спостережний пункт противника. ВIДЕО

Розвідники 34-ої окремої бригади берегової оборони Морської піхоти виявили командно-спостережний пункт роти російських загарбників. Для ураження цілі було залучено армійську авіацію.

Завдяки злагодженим діям морських піхотинців та пілотів 11-ої окремої бригади армійської авіації вороже укріплення було оперативно знищено. Влучний удар ліквідував командний пункт разом з особовим складом противника, що перебував на позиції, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни полонили 2 росіян на Донецькому напрямку: "Скинули воду, а гранатами вказали шлях". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ВМС (1408) знищення (7696)


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Якщо чесно, хрен зрозумієш. А що це було? Щось бомбонули. Надіюсь, що кацапи там були. 8
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23.06.2025 20:37 Відповісти
Пишите письма мелким почерком, підари!
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23.06.2025 20:38 Відповісти
ну трошки там було кацапів...
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23.06.2025 21:47 Відповісти
Чудово те, що наша авіація працює по московитами за лбз. Це свідчить про те, кацапольоти не можуть контролювати повітря, бо бояться бути ураженими
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24.06.2025 00:20 Відповісти
 
 