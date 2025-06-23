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Танкісти влучними ударами знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, комплекс антен та живу силу противника. ВIДЕО

Оператори дронів Залізної бригади кількома влучними ударами знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, комплекс антен та живу силу противника.

Про це повідомили на сторінці 3-ї окремої танкової Залізної бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Мінлива літня погода не заважає воїнам Залізної бригади полювати на російських окупантів. А коли в "прицілі" FPV-дрона важке озброєння — робота йде ще веселіше", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Морпіхи спільно з армійською авіацією знищили Командно-спостережний пункт противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696)


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ХО-РО-Шо особенно на сон грядущий...
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23.06.2025 21:04 Відповісти
Танкісти,кажете?🤔
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23.06.2025 21:04 Відповісти
там нема дронщик1в..??
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23.06.2025 22:21 Відповісти
Вєрка Сєрдючка співає?
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23.06.2025 21:47 Відповісти
 
 