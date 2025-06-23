2 193 4
Танкісти влучними ударами знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, комплекс антен та живу силу противника. ВIДЕО
Оператори дронів Залізної бригади кількома влучними ударами знищили ворожу 122-мм гаубицю Д-30, комплекс антен та живу силу противника.
Про це повідомили на сторінці 3-ї окремої танкової Залізної бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Мінлива літня погода не заважає воїнам Залізної бригади полювати на російських окупантів. А коли в "прицілі" FPV-дрона важке озброєння — робота йде ще веселіше", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серый Вовк
показати весь коментар23.06.2025 21:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар23.06.2025 21:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
stranger stranger
показати весь коментар23.06.2025 22:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар23.06.2025 21:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль