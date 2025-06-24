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Прикордонники знищили УАЗ "Буханку", мотоцикл, засіб РЕБ Р-330Ж "Житель" окупантів на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині прикордонники "Фенікса" ефективно уразили десяток загарбників. Також знижено УАЗ "Буханку", мотоцикл, засіб РЕБ Р-330Ж "Житель" окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар24.06.2025 17:53 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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