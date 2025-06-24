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Прикордонники знищили УАЗ "Буханку", мотоцикл, засіб РЕБ Р-330Ж "Житель" окупантів на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині прикордонники "Фенікса" ефективно уразили десяток загарбників. Також знижено УАЗ "Буханку", мотоцикл, засіб РЕБ Р-330Ж "Житель" окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Дивіться: Сили оборони виявили та знищили групу окупантів, які намагалися укритися в лісосмузі неподалік наших позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) знищення (7702)


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Смерть свинособакам..
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24.06.2025 17:53 Відповісти
 
 