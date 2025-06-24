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Операторы СБС уничтожили российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3". ВИДЕО
Операторы 14-го отдельного полка БпАК в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны уничтожили редкую российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3".
Об этом сообщили на странице 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
Процесс уничтожения происходил в два этапа. "После уничтожения ходовой части цели на поражение вылетели 2 FPV-дрона полка с кумулятивной частью", - говорится в сообщении.
Вследствие точных ударов "радар комплекса был полностью выведен из строя".
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+1 Олександр Олександр #578015
показать весь комментарий24.06.2025 21:40 Ответить Ссылка
+1 Single
показать весь комментарий24.06.2025 21:44 Ответить Ссылка
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Для чого взагалі таке відео викладати? Воно ж компрометує текст. Написали б що знищили і все.
А так, будь хто подивиться це відео і зробить висновки.
Хай самі работают.
Їм за це і звьоздочкі дают.