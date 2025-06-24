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Операторы СБС уничтожили российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3". ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БпАК в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны уничтожили редкую российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3".

Об этом сообщили на странице 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Процесс уничтожения происходил в два этапа. "После уничтожения ходовой части цели на поражение вылетели 2 FPV-дрона полка с кумулятивной частью", - говорится в сообщении.

Вследствие точных ударов "радар комплекса был полностью выведен из строя".

Также смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили штурмовую группу врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) ЗРК (215) Силы беспилотных систем (117)


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Топ комментарии
+1
А де там про знищення?
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24.06.2025 21:40 Ответить
+1
Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу". Джерело: https://censor.net/ua/v3559760
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24.06.2025 21:44 Ответить
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А де там про знищення?
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24.06.2025 21:40 Ответить
Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу". Джерело: https://censor.net/ua/v3559760
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24.06.2025 21:44 Ответить
Це я зрозумів. Тільки камера є на кожному дроні. А нас показали лише попадання в броню, що не мало явної вражаючої дії .
Для чого взагалі таке відео викладати? Воно ж компрометує текст. Написали б що знищили і все.
А так, будь хто подивиться це відео і зробить висновки.
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24.06.2025 22:01 Ответить
А що? Мав би сдотонувати боекомплект?
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24.06.2025 22:04 Ответить
Ні. там його немає. Але хоча б якісь механічні пошкодження... Хоча б щоб фарбу пошкодив дрон... Але й цього нема
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25.06.2025 00:03 Ответить
Піздіте.
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25.06.2025 03:35 Ответить
А от це вже хай волнуєт кацапських воєнспєцов.
Хай самі работают.
Їм за це і звьоздочкі дают.
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24.06.2025 22:16 Ответить
Арбайтен, арбайтен.
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25.06.2025 00:15 Ответить
 
 