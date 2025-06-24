Операторы СБС уничтожили российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3". ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БпАК в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны уничтожили редкую российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3".

Об этом сообщили на странице 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Процесс уничтожения происходил в два этапа. "После уничтожения ходовой части цели на поражение вылетели 2 FPV-дрона полка с кумулятивной частью", - говорится в сообщении.

Вследствие точных ударов "радар комплекса был полностью выведен из строя".

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