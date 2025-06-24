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Українські захисники ліквідували російських піхотинців, які намагалися відстрілятися від дрона і заховатися. ВIДЕО

Бійці полку "К-2" оприлюднили відео "дуелі" російського піхотинця з українським дроном-бомбером, яке доводить, що ані хаотична стрільба, ані спроба сховатися не рятують окупантів від ураження.

Про це повідомили на сторінці 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони накрили вогнем групу росіян разом із технікою на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146)


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24.06.2025 23:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=45u3ZPqSp2M ❗️ПОРОШЕНКО у Львові звернувся до влади: ОБОРОНА ДЕРЖАВИ має вийти на перший рівень - YouTube
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24.06.2025 23:52 Відповісти
Спроби потвор сховатися від К-2 були, але без пластчів, не дуже вдалі... К-2 - вдячні Вам! Бренд - як-ніяк!)))
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25.06.2025 00:41 Відповісти
було раніше відео як 3 орки шлангами ховалися під "антидроновими" накидонами.
це щє велике питання, що на тепловізорі кращє світиться - біле на світло сірому, чи чорне...
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25.06.2025 02:59 Відповісти
 
 