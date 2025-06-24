Українські захисники ліквідували російських піхотинців, які намагалися відстрілятися від дрона і заховатися. ВIДЕО

Бійці полку "К-2" оприлюднили відео "дуелі" російського піхотинця з українським дроном-бомбером, яке доводить, що ані хаотична стрільба, ані спроба сховатися не рятують окупантів від ураження.

Про це повідомили на сторінці 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони накрили вогнем групу росіян разом із технікою на Херсонщині. ВIДЕО