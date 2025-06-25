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Спецпризначенці показали поле бою після чергового штурму росіян: купа тіл валяються серед вулиці. ВIДЕО

Спецпризначенці підрозділу "Гострі картузи" оприлюднили кадри наслідків одного з російських штурмів поблизу Покровська, які демонструють, що просування ворога досягається виключно "закиданням м’ясом".

Про це йдеться в публікації на сторінці 2-го окремого загону ЦСП "Омега" "Гострі картузи", інформує Цензор.НЕТ.

"Ілюстрація, яка лишилась після російського штурму. Десяток знищених солдатів рф тільки в одному дворі. Також видно, що вся вулиця закидана тілами тих, хто прийшов вбивати", - коментують відео спецпризначенці.

На кадрах, які зняв екіпаж "Чорний Лебідь", видно велику кількість тіл російських штурмовиків.

"Таку ціну готові платити росіяни за кожен окупований населений пункт. Тож просування російських військ — це явно не через геній планування, озброєння чи стратегії. Це звичайне, старе, добре закидання м’ясом", - підсумували в підрозділі.

Також дивіться: Українські захисники ліквідували російських піхотинців, які намагалися відстрілятися від дрона і заховатися. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) Донецька область (8932) Покровськ (695) Покровський район (737)


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Топ коментарі
+15
Найбільшу лють викликають зруйновані хати, розбита господарка, понівпчині садки і спустошені, порослі бур'янами городи. Хто був у тих краях - знає, які там садиби у цю пору року. На кожному подвір'ї квіти і виноград, закуска прямо з городу, черешня падає просто під ноги.... Суки кацапські ( не ті, що собаки), горіти вам у пеклі.
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25.06.2025 17:05 Відповісти
+12
Вчера было видео этого боя.
Впечатлило.
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25.06.2025 16:35 Відповісти
+11
Магнітниє бурі, давленіє...
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25.06.2025 16:40 Відповісти
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Вчера было видео этого боя.
Впечатлило.
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25.06.2025 16:35 Відповісти
де було відео?
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25.06.2025 17:18 Відповісти
https://t.me/gostrikartuzy
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25.06.2025 18:19 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали
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26.06.2025 11:45 Відповісти
Це буде продовжуватися до того часу, коли Пуйло і його оточення, ті, хто віддає накази на вбивство українців не відчують тяготи війни на своїй власній шкурі. Агов, пане Малюк, коли ви нарешті, на четвертому році війни!!! потривожите комфортне життя вампіра Пуйла і такого ж кровожадібного його оточення. Бездіяльність Малюка по відношенню до істинних убивць українців приводить до вироблення в них почуття безкарності.
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25.06.2025 19:44 Відповісти
Так, пане Андрію, пан Малюк без Вас не хоче починати.
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25.06.2025 21:05 Відповісти
Малюк виконує накази верховного головнокомандуючого Зеленського.
Це верховний наказував роззброювати армію, відводити війська і розміновувати території.
А на головні посади в СБУ призначав російських агентів ФСБ.
Тому дякуйте Боневтіку Янелоху Членограєвичу, а не його підлеглим.
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25.06.2025 23:04 Відповісти
Очікував побачити сотні тушок, а там всього лише пара десятків.
Для них це - не втрати. Навіть не помітять.
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25.06.2025 16:36 Відповісти
і тут не вгодили кремлівському тролю Пенісу Войцеховського, якому все обов'язково потрібно загадити і нівелювати
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25.06.2025 18:21 Відповісти
Його для цього і тримають, московіти, щоб гадив, від подібних собі…
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25.06.2025 22:13 Відповісти
Очікуємо, що наступний бій з орчатиною буде проходитиме за твоєї безпосередньої участі та під твоїм чуйним керівництвом, герой в маминій кохті... ***🤔🧐😁 А так таки так,- з-під жінчиної спідниці тобі видніше, особливо, коли спідниця шаройобиться десь на просторах ЄС 😝😝😝😝😝😜🤪
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25.06.2025 18:23 Відповісти
Можете глузувати, але це для нас виглядає як масштабні втрати, для ворога - це взагалі не втрати, так, у межах статистичної похибки, учєбкі завтра ще більше приженуть свіжих.
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25.06.2025 18:26 Відповісти
щось орки якісь всі збледнівші...
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25.06.2025 16:39 Відповісти
Магнітниє бурі, давленіє...
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25.06.2025 16:40 Відповісти
Замахались убегать от наших воинов и дронов.
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25.06.2025 17:15 Відповісти
Може несвіже шось з'їли?
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25.06.2025 17:32 Відповісти
Угу, просрочені п*здюлі...
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26.06.2025 01:21 Відповісти
Пейзаж вартий руки Пікасо...
Зуб даю він наврядчи думав, шо те шо він малівав, можна буде малювати знатури...))))
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25.06.2025 16:39 Відповісти
Можна тільки уявити скільки років весь світ насміхатиметься над цією ордою путлера
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25.06.2025 16:45 Відповісти
Ех расія, страна дураков! Бензоколонка і м'ясокомбінат в одном флаконє.
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25.06.2025 16:51 Відповісти
"мальчики в трусиках" устали и прилягли-щоб погодувати свиней, собак, пацюків і тд.
тваринолюбиві кацапи.
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25.06.2025 16:51 Відповісти
Це жертвоприношення ху...ла своїй нікчемній суті. Для нього його піддані гімно з валізи.

Дякувати Богу, що в нас є ЗСУ🙏
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25.06.2025 16:52 Відповісти
Один залп Хаймарса.
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25.06.2025 16:59 Відповісти
Найбільшу лють викликають зруйновані хати, розбита господарка, понівпчині садки і спустошені, порослі бур'янами городи. Хто був у тих краях - знає, які там садиби у цю пору року. На кожному подвір'ї квіти і виноград, закуска прямо з городу, черешня падає просто під ноги.... Суки кацапські ( не ті, що собаки), горіти вам у пеклі.
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25.06.2025 17:05 Відповісти
А то на 37 й секунді хто в чорній формі? Чи він зарані в пакета замотався?
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25.06.2025 17:48 Відповісти
то ахріканський найманець з Судану,йому пакет не потрібен
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25.06.2025 19:15 Відповісти
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25.06.2025 19:47 Відповісти
смерть захватчикам и оккупантам !!!(((
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25.06.2025 18:13 Відповісти
Malo, malo, davaij BOLJSHE! ''Pjatjiljetku za 3 goda!''!
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25.06.2025 19:26 Відповісти
Javol.
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25.06.2025 19:39 Відповісти
Та не заслуговує це біосміття такої супроводжувальної пісні роліка їхніх трупів... Краще - карусель, карусель...
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25.06.2025 23:08 Відповісти
Вонь от них даже через интернет доходит.
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26.06.2025 07:14 Відповісти
Ця тактика у москалів працює. Яка тактіка та стратегія у нас, крім мобіків у окопи з гівна та палок..... бетон не потрібен, як прямо каже Сирський...
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26.06.2025 07:26 Відповісти
Добре наші воїни попрацювали.
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26.06.2025 08:23 Відповісти
 
 