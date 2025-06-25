Спецпризначенці показали поле бою після чергового штурму росіян: купа тіл валяються серед вулиці. ВIДЕО
Спецпризначенці підрозділу "Гострі картузи" оприлюднили кадри наслідків одного з російських штурмів поблизу Покровська, які демонструють, що просування ворога досягається виключно "закиданням м’ясом".
Про це йдеться в публікації на сторінці 2-го окремого загону ЦСП "Омега" "Гострі картузи", інформує Цензор.НЕТ.
"Ілюстрація, яка лишилась після російського штурму. Десяток знищених солдатів рф тільки в одному дворі. Також видно, що вся вулиця закидана тілами тих, хто прийшов вбивати", - коментують відео спецпризначенці.
На кадрах, які зняв екіпаж "Чорний Лебідь", видно велику кількість тіл російських штурмовиків.
"Таку ціну готові платити росіяни за кожен окупований населений пункт. Тож просування російських військ — це явно не через геній планування, озброєння чи стратегії. Це звичайне, старе, добре закидання м’ясом", - підсумували в підрозділі.
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Впечатлило.
Це верховний наказував роззброювати армію, відводити війська і розміновувати території.
А на головні посади в СБУ призначав російських агентів ФСБ.
Тому дякуйте Боневтіку Янелоху Членограєвичу, а не його підлеглим.
Для них це - не втрати. Навіть не помітять.
Зуб даю він наврядчи думав, шо те шо він малівав, можна буде малювати знатури...))))
тваринолюбиві кацапи.
Дякувати Богу, що в нас є ЗСУ🙏