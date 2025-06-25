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Пограничники атаковали БМП, БТР, несколько единиц тяжелой бронированной техники и грузовики россиян. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники подразделения "Фенікс" бригады "Помста" уничтожили БМП, БТР, несколько единиц тяжелой бронированной техники, несколько грузовиков и "буханок" оккупантов, а вражескую пехоту разбросало по полям.

Также на Купянском направлении уничтожены БМП, БТР, 2 единицы бронетехники, мотоцикл, 3 грузовика и ликвидировано с десяток оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 5-й ОШБр уничтожили российскую САУ "Нона", пушку, пехоту противника в укрытии и боекомплект. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) Госпогранслужба (6639) уничтожение (7383)


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