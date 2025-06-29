Враг нанес удар баллистикой и "шахедами" по объекту инфраструктуры в Николаеве
Ночью, 29 июня, около 01:28 враг атаковал Николаев баллистикой и с 02:56 несколькими группами Shahed 131/136.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет.
Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня
Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.
Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль