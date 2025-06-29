Враг нанес удар баллистикой и "шахедами" по объекту инфраструктуры в Николаеве

Ночью, 29 июня, около 01:28 враг атаковал Николаев баллистикой и с 02:56 несколькими группами Shahed 131/136.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет.

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Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье.