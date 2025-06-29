Окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі

У ніч проти неділі, 29 червня 2025 року, війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств.

Попередньо, люди не постраждали.

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Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.