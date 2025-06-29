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Окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі
У ніч проти неділі, 29 червня 2025 року, війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств.
Попередньо, люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі.
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