Нічна атака РФ: окупанти завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю, пошкоджено нежитлові будівлі. ФОТОрепортаж
У ніч проти 27 червня рашисти атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки спалахнули пожежі та зазнали пошкоджень нежитлові будівлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров
"Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу", - написав він.
За даними посадовця, внаслідок атаки сталися пожежі.
На щастя, додав Федоров, люди не постраждали.
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