Нічна атака РФ: окупанти завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю, пошкоджено нежитлові будівлі. ФОТОрепортаж

У ніч проти 27 червня рашисти атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки спалахнули пожежі та зазнали пошкоджень нежитлові будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров

"Росіяни завдали щонайменше 6 ударів БпЛА по території обласного центра. Пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу", - написав він.

За даними посадовця, внаслідок атаки сталися пожежі.

На щастя, додав Федоров, люди не постраждали.

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