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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни скинули авіабомбу на ферму в Ізюмському районі, постраждали 2 людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

26 червня російська авіабомба влучила в господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. 

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу.

Крім того, загинула велика рогата худоба, виникла пожежа на площі 700 кв.м.

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Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.

Наслідки російського обстрілу ферми в Ізюмському районі
Руйнування внаслідок російської атаки на Ізюмський район
Загибла внаслідок російського удару худоба

Автор: 

обстріл (29517) Харківська область (1184) Ізюмський район (95) війна в Україні (4978)


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Сіно погоріло... Нового накосять - трави, за такого червня, повинно буть вдосталь...
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26.06.2025 20:54 Відповісти
А дригих два фото ви не бачили?
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26.06.2025 20:56 Відповісти
Бачив... І що?...
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26.06.2025 21:00 Відповісти
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26.06.2025 20:55 Відповісти
ну ми ж всі знаемо в кацапській бімбі - вже генштаби заплюсниті
вона по любасу промазать не може...
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26.06.2025 20:55 Відповісти
Кацапська скотина вбила корову !
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26.06.2025 21:07 Відповісти
Чекаємо: «Зачєм всьо ето показивать?» .
А, дивіться на дєло рук русскіх «браттєв».
От так русскіє воюють.
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26.06.2025 21:10 Відповісти
 
 