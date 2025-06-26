Росіяни скинули авіабомбу на ферму в Ізюмському районі, постраждали 2 людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж
26 червня російська авіабомба влучила в господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства.
Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу.
Крім того, загинула велика рогата худоба, виникла пожежа на площі 700 кв.м.
Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.
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вона по любасу промазать не може...
А, дивіться на дєло рук русскіх «браттєв».
От так русскіє воюють.