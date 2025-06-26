Росіяни скинули авіабомбу на ферму в Ізюмському районі, постраждали 2 людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

26 червня російська авіабомба влучила в господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу.

Крім того, загинула велика рогата худоба, виникла пожежа на площі 700 кв.м.

Читайте: Окупанти обстріляли Дворічанську громаду на Харківщині, загинула людина

Під загрозою повторних обстрілів до ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 2 оперативні відділення на автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.





