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Окупанти обстріляли Дворічанську громаду на Харківщині, загинула людина

швидка

Російські загарбники обстріляли Дворічанську громаду Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.

Про це в телеефірі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, від російських обстрілів постраждали Куп’янський, Ізюмський і Чугуївський райони і місто Харків.

"По одному з населених пунктів Дворічанської громади завдано удару. Петро-Іванівку ворог обстріляв із реактивних систем залпового вогню. На жаль, одна людина загинула на місці",- розповів Синєгубов.

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обстріл (29527) Харківська область (1185) Куп’янський район (267)


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