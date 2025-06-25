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Оккупанты обстреляли Двуречанскую громаду на Харьковщине, погиб человек

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Российские захватчики обстреляли Двуречанскую громаду Купянского района Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб человек.

Об этом в телеэфире сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, от российских обстрелов пострадали Купянский, Изюмский и Чугуевский районы и город Харьков.

"По одному из населенных пунктов Двуречанской громады нанесен удар. Петро-Ивановку враг обстрелял из реактивных систем залпового огня. К сожалению, один человек погиб на месте", - рассказал Синегубов.

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обстрел (28205) Харьковская область (1171) Купянский район (269)


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