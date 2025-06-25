Оккупанты обстреляли Двуречанскую громаду на Харьковщине, погиб человек
Российские захватчики обстреляли Двуречанскую громаду Купянского района Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб человек.
Об этом в телеэфире сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, от российских обстрелов пострадали Купянский, Изюмский и Чугуевский районы и город Харьков.
"По одному из населенных пунктов Двуречанской громады нанесен удар. Петро-Ивановку враг обстрелял из реактивных систем залпового огня. К сожалению, один человек погиб на месте", - рассказал Синегубов.
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