Войска РФ нанесли удары по Харькову и Купянску: есть раненые, повреждено предприятие и многоэтажка
В ночь на среду, 25 июня 2025 года, войска РФ нанесли удары по Харькову и Купянску.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. В результате удара загорелось трехэтажное здание. Детали устанавливаются.
Также отмечается, что российские войска нанесли четыре удара БпЛА "Герань-2" по гражданскому предприятию в Киевском районе города.
Информации о погибших или пострадавших в настоящее время не поступало.
По данным ОВА, в результате вражеской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Кроме того, сообщается, что ночью враг также нанес удар по городу Купянск.
Вследствие попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом.
Пострадали пятеро гражданских людей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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