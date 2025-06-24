Один человек пострадал вследствие атаки российского дрона на Купянск

24 июня около 16:10 российская армия ударила по городу Купянск, применив FPV-дрон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Боеприпас был сброшен на территорию частного домовладения: поврежден дом. 76-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавшего доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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