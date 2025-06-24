Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона на Куп’янськ

24 червня близько 16:10 російська армія вдарила по місту Купʼянськ, застосувавши FPV-дрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння: пошкоджено будинок. 76-річний чоловік отримав вибухове поранення. Постраждалого доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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