Доба на Харківщині: ворог атакував Куп’янський район, двоє постраждалих. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області.  Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Шахед".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ, сел. Куп’янськ-Вузловий).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За попередньою інформацією, 3 людини загинули внаслідок обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

