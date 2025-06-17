Доба на Харківщині: ворог атакував Куп’янський район, двоє постраждалих. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Куп’янську постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Шахед".
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ, сел. Куп’янськ-Вузловий).
