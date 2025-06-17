Сутки на Харьковщине: враг атаковал Купянский район, двое раненых. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадали два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
В Купянске пострадали 69-летний мужчина и 66-летняя женщина.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 5 КАБ;
- 1 БпЛА типа "Шахед".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (г. Купянск, пос. Купянск-Узловой).
