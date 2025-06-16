По предварительной информации, 3 человека погибли вследствие обстрела Купянска. ФОТОРЕПОРТАЖ
16 июня около 15:40 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по жилому кварталу в городе Купянск.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Попадание зафиксировано по многоквартирным жилым домам, вспыхнули пожары в квартирах.
Отмечается, что мужчина и женщина получили акубаротравму.
По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются.
