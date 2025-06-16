Сутки на Харьковщине: в результате обстрелов пострадали три женщины. ФОТО

В течение 15 июня враг атаковал Богодуховский и Купянский районы Харьковщины РСЗО, управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что враг в течение дня атаковал Купянск трижды.

Около 11:30 российские войска нанесли авиационный удар по Купянску: повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500.

Ориентировочно в 15:00 по городу ударил FPV-дрон. Две женщины в возрасте 62 и 27 лет получили острую реакцию на стресс. Кроме того, у последней также диагностировали тупую травму живота.

В 15:15 россияне снова обстреляли Купянск. По предварительным данным, они били из РСЗО "Град". Поврежден дом, 70-летняя женщина получила взрывное ранение.

