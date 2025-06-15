Сутки в Харьковской области: россияне атаковали область 4 неуправляемыми ракетами, поврежден дом в Купянске
За прошедшие сутки вражеским ударам подвергся г. Купянск Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обстрелы
Враг применял по Харьковщине:
- 4 неуправляемые авиационные ракеты.
Пострадавших нет.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Купянск поврежден частный дом.
Боевые действия
За прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
- на Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.
- на Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль