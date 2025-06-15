РУС
Сутки в Харьковской области: россияне атаковали область 4 неуправляемыми ракетами, поврежден дом в Купянске

РФ нанесла удар по Купянску. Погиб мужчина

За прошедшие сутки вражеским ударам подвергся г. Купянск Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Обстрелы

Враг применял по Харьковщине:

  • 4 неуправляемые авиационные ракеты.

Пострадавших нет.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Купянск поврежден частный дом.

Боевые действия

За прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

  • на Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.
  • на Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

