Доба на Харківщині: росіяни атакували область 4 некерованими ракетами, пошкоджено будинок у Куп’янську

РФ вдарила по Куп’янську. Загинув чоловік

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли

Ворог застосовував по Харківщині:

  •  4 некеровані авіаційні ракети.

Постраждалих немає.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  •  у м. Куп'янськ пошкоджено приватний будинок.

Бойові дії

Упродовж минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

  •  на Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше.
  • на Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.

