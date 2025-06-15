Доба на Харківщині: росіяни атакували область 4 некерованими ракетами, пошкоджено будинок у Куп’янську
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли
Ворог застосовував по Харківщині:
- 4 некеровані авіаційні ракети.
Постраждалих немає.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Куп'янськ пошкоджено приватний будинок.
Бойові дії
Упродовж минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.
- на Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше.
- на Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль