Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів постраждали троє жінок. ФОТО

Протягом 15 червня ворог атакував Богодухівський та Куп’янський райони Харківщини РСЗВ, керованими авіабомбами та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Зазначається, що ворог протягом дня атакував Куп'янськ тричі.

Близько 11:30 російські війська завдали авіаційного удару по Купʼянську: пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.

Орієнтовно о 15:00 по місту вдарив FPV-дрон. Двоє жінок віком 62 та 27 років отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, в останньої також діагностували тупу травму живота.

О 15:15 росіяни знову обстріляли Купʼянськ. За попередніми даними, вони били з РСЗВ "Град". Пошкоджено будинок, 70-річна жінка дістала вибухове поранення.

