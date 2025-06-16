За попередньою інформацією, 3 людини загинули внаслідок обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

16 червня близько 15:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по житловому кварталу у місті Купʼянськ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Влучання зафіксовано по багатоквартирних житлових будинках, спалахнули пожежі у квартирах.

Зазначається, що чоловік та жінка отримали акубаротравму.

За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються.