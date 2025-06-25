Війська РФ ударили по Харкову та Куп’янську: є поранені, пошкоджено підприємство та багатоповерхівку. ВIДЕО
У ніч проти середи, 25 червня 2025 року, війська РФ завдали ударів по Харкову та Куп’янську.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одне із влучань зафіксоване в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару загорілася триповерхова будівля. Деталі встановлюються.
Також зазначається, що російські війська завдали чотири удари БпЛА "Герань-2" по цивільному підприємству в Київському районі міста.
Інформації про загиблих чи постраждалих на даний час не надходило.
За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки на Харків постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.
Згодом в облпрокуратурі показали наслідки удару РФ по Харкову.
Окрім того, повідомляється, що вночі ворог також завдав удару по місту Куп’янськ.
Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.
Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.
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