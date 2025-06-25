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Війська РФ ударили по Харкову та Куп’янську: є поранені, пошкоджено підприємство та багатоповерхівку. ВIДЕО

У ніч проти середи, 25 червня 2025 року, війська РФ завдали ударів по Харкову та Куп’янську.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одне із влучань зафіксоване в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару загорілася триповерхова будівля. Деталі встановлюються.

Також зазначається, що російські війська завдали чотири удари БпЛА "Герань-2" по цивільному підприємству в Київському районі міста.

Інформації про загиблих чи постраждалих на даний час не надходило.

За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки на Харків постраждав 64-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

Згодом в облпрокуратурі показали наслідки удару РФ по Харкову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона на Куп’янськ

Окрім того, повідомляється, що вночі ворог також завдав удару по місту Куп’янськ.

Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.

Постраждали п’ятеро цивільних людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740) Харківська область (1185) Куп’янський район (267) Харківський район (392) Куп’янськ (819)


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Удари «возмєздія» прямо зараз по Криму, Ростову, Саратову, Таганрогу та Казані - табуни ударних БПЛА летять бомбити російські напрямки та окуповані території.
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25.06.2025 06:15 Відповісти
 
 