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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне сбросили авиабомбу на ферму в Изюмском районе, пострадали 2 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

26 июня российская авиабомба попала в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным в результате взрыва 2 гражданских людей получили ранения. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, погиб крупный рогатый скот, возник пожар на площади 700 кв.м.

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Под угрозой повторных обстрелов к ликвидации последствий террористической атаки россиян привлекались 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС.

Последствия российского обстрела фермы в Изюмском районе
Разрушения в результате российской атаки на Изюмский район
Погибший в результате российского удара скот

Автор: 

обстрел (28195) Харьковская область (1170) Изюмский район (95) война в Украине (4942)


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Сіно погоріло... Нового накосять - трави, за такого червня, повинно буть вдосталь...
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26.06.2025 20:54 Ответить
А дригих два фото ви не бачили?
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26.06.2025 20:56 Ответить
Бачив... І що?...
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26.06.2025 21:00 Ответить
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26.06.2025 20:55 Ответить
ну ми ж всі знаемо в кацапській бімбі - вже генштаби заплюсниті
вона по любасу промазать не може...
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26.06.2025 20:55 Ответить
Кацапська скотина вбила корову !
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26.06.2025 21:07 Ответить
Чекаємо: «Зачєм всьо ето показивать?» .
А, дивіться на дєло рук русскіх «браттєв».
От так русскіє воюють.
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26.06.2025 21:10 Ответить
 
 