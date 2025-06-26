Россияне сбросили авиабомбу на ферму в Изюмском районе, пострадали 2 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
26 июня российская авиабомба попала в хозяйственную постройку на территории сельскохозяйственного предприятия.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным в результате взрыва 2 гражданских людей получили ранения. Медики ГСЧС оказали пострадавшим необходимую помощь.
Кроме того, погиб крупный рогатый скот, возник пожар на площади 700 кв.м.
Под угрозой повторных обстрелов к ликвидации последствий террористической атаки россиян привлекались 2 оперативных отделения на автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС.
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вона по любасу промазать не може...
А, дивіться на дєло рук русскіх «браттєв».
От так русскіє воюють.