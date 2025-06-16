Автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался вблизи Студенца в Харьковской области: госпитализирован сотрудник

16 июня на территории Оскольской громады Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвалось авто пиротехников ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противоминной деятельности.

"Сегодня днем в поле вблизи села Студенок на неизвестном взрывном устройстве подорвалось авто пиротехников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.

Обращение к гражданам

Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.

Если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, обращайтесь по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или звоните 101, 102 или 112