Новости Подрыв на мине
Автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался вблизи Студенца в Харьковской области: госпитализирован сотрудник

Подрыв автомобиля ГСЧС в Харьковской области

16 июня на территории Оскольской громады Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвалось авто пиротехников ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противоминной деятельности.

"Сегодня днем в поле вблизи села Студенок на неизвестном взрывном устройстве подорвалось авто пиротехников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.

Обращение к гражданам

Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.

Если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, обращайтесь по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или звоните 101, 102 или 112

ГСЧС (5144) разминирование (738) Харьковская область (1615) Изюмский район (139) Студенок (1)
