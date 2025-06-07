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Два человека погибли, подорвавшись на мине в Затоке Одесской области
В пятницу, 7 июня, в курортном поселке Затока в Одесской области на одном из пляжей двое гражданских лиц подорвались на мине и погибли на месте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию Одесской области.
"Двое подорвались, оба погибли. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа", - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о квалификации.
"Относительно возраста и обстоятельств информация будет уточнена позже", - заявили правоохранители.
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