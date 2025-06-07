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Новости Подрыв на мине
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Два человека погибли, подорвавшись на мине в Затоке Одесской области

міни

В пятницу, 7 июня, в курортном поселке Затока в Одесской области на одном из пляжей двое гражданских лиц подорвались на мине и погибли на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на полицию Одесской области.

"Двое подорвались, оба погибли. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о квалификации.

"Относительно возраста и обстоятельств информация будет уточнена позже", - заявили правоохранители.

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Автор: 

Одесская область (3638) смерть (9250) Белгород-Днестровский (116) мина (309) Белгород-Днестровский район (11)


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Премія Дарвіна!
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07.06.2025 14:51 Ответить
Могдо просто винести море після підриву каховської греблі...
Щире співчуття родинам загиблих
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07.06.2025 15:00 Ответить
Насправді - про це не писалось, але завжди той, хто захищається, виставляє міни на шляху можливого прориву, чи десанту противника.
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07.06.2025 15:02 Ответить
А може кримінал. Можливо хтось допоміг. Кваліфікація події триває.
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07.06.2025 15:03 Ответить
Это война... Это, мля война. Сочуствие родствееникам погибших..... Но это война, и зеленский обещал ее остановить!
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07.06.2025 15:06 Ответить
Когда? Сколько он её уже останавливает?
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07.06.2025 15:17 Ответить
Сначала писали что противокорабельная, но такую дуру молотком нужно долбить, чтоб сдетонировала.
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07.06.2025 15:38 Ответить
Поки не пройде розмінування море буде кожний рік викидати міни які зірвалися з якоря. Причини цього можуть бути різні. Основна причина -ланцюга які іржавіють. Після другої світової війни близ болгарського порту Варга розмінували останні поля мін у 1967 році.
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07.06.2025 15:51 Ответить
 
 