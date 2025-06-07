УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини Підрив на міні
2 193 9

Двоє людей загинули, підірвавшись на міні у Затоці Одеської області

міни

У п'ятницю, 7 червня, в курортному селищі Затока на Одещині на одному з пляжів дві цивільні особи підірвалися на міні та загинули на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на поліцію Одещини.

"Двоє підірвалися, обоє загиблі. Зараз на місці працює слідча оперативна група", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації.

"Щодо віку та обставин інформація буде уточнена пізніше", - заявили правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвався на міні у Зміївці на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

Одеська область (3292) смерть (6778) Затока (53) міна (375) Білгород-Дністровський район (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премія Дарвіна!
показати весь коментар
07.06.2025 14:51 Відповісти
Могдо просто винести море після підриву каховської греблі...
Щире співчуття родинам загиблих
показати весь коментар
07.06.2025 15:00 Відповісти
Насправді - про це не писалось, але завжди той, хто захищається, виставляє міни на шляху можливого прориву, чи десанту противника.
показати весь коментар
07.06.2025 15:02 Відповісти
А може кримінал. Можливо хтось допоміг. Кваліфікація події триває.
показати весь коментар
07.06.2025 15:03 Відповісти
Это война... Это, мля война. Сочуствие родствееникам погибших..... Но это война, и зеленский обещал ее остановить!
показати весь коментар
07.06.2025 15:06 Відповісти
Когда? Сколько он её уже останавливает?
показати весь коментар
07.06.2025 15:17 Відповісти
Сначала писали что противокорабельная, но такую дуру молотком нужно долбить, чтоб сдетонировала.
показати весь коментар
07.06.2025 15:38 Відповісти
Поки не пройде розмінування море буде кожний рік викидати міни які зірвалися з якоря. Причини цього можуть бути різні. Основна причина -ланцюга які іржавіють. Після другої світової війни близ болгарського порту Варга розмінували останні поля мін у 1967 році.
показати весь коментар
07.06.2025 15:51 Відповісти
 
 