Двоє людей загинули, підірвавшись на міні у Затоці Одеської області

У п'ятницю, 7 червня, в курортному селищі Затока на Одещині на одному з пляжів дві цивільні особи підірвалися на міні та загинули на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на поліцію Одещини.

"Двоє підірвалися, обоє загиблі. Зараз на місці працює слідча оперативна група", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання щодо кваліфікації.

"Щодо віку та обставин інформація буде уточнена пізніше", - заявили правоохоронці.

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