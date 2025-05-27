Чоловік підірвався на міні у Зміївці на Херсонщині, - ОВА

Ввечері 27 травня у Зміївці на Херсонщині підірвався на міні чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки", - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілий — у лікарні під наглядом лікарів. Його стан — стабільний.

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