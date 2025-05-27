УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5097 відвідувачів онлайн
Новини Підрив на міні
182 1

Чоловік підірвався на міні у Зміївці на Херсонщині, - ОВА

міна

Ввечері 27 травня у Зміївці на Херсонщині підірвався на міні чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

"47-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка". Внаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму, травматичну ампутацію стопи, поранення гомілки та руки", - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілий — у лікарні під наглядом лікарів. Його стан — стабільний.

Читайте: Трактор підірвався на вибухівці в Харківській області: постраждав водій. ФОТОрепортаж

Автор: 

міна (371) Херсонська область (5847) Бериславський район (86) Зміївка (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике та гарне село колись було понад Дніпром навпроти Новоі Каховки...., Жило приблизно 2700 людей....Третина села мала німецькі та шведські прізвища та коріння, Бо саме переселенці зі Швеціі та Німеччини заснували це село наприкінці 17-го століття.....Туди навіть до війни приіздив сам король Швеціі.....Зараз село майже знищено постійними обстрілами тварюк з півночі.....Людей євакуювали. Залишилось тільки кілька десятків людей похилого віку..... Шведи обіцяли відновити село після війги....
показати весь коментар
28.05.2025 03:31 Відповісти
 
 