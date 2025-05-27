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Новости Подрыв на мине
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Мужчина подорвался на мине в Змиевке на Херсонщине, - ОВА

міна

Вечером 27 мая в Змиевке на Херсонщине подорвался на мине мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

"47-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию стопы, ранения голени и руки", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший - в больнице под наблюдением врачей. Его состояние - стабильное.

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Автор: 

мина (306) Херсонская область (4857) Бериславский район (85) Змиевка (3)


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Велике та гарне село колись було понад Дніпром навпроти Новоі Каховки...., Жило приблизно 2700 людей....Третина села мала німецькі та шведські прізвища та коріння, Бо саме переселенці зі Швеціі та Німеччини заснували це село наприкінці 17-го століття.....Туди навіть до війни приіздив сам король Швеціі.....Зараз село майже знищено постійними обстрілами тварюк з півночі.....Людей євакуювали. Залишилось тільки кілька десятків людей похилого віку..... Шведи обіцяли відновити село після війги....
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28.05.2025 03:31 Ответить
 
 