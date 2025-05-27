Мужчина подорвался на мине в Змиевке на Херсонщине, - ОВА

Вечером 27 мая в Змиевке на Херсонщине подорвался на мине мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

"47-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток". В результате детонации он получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию стопы, ранения голени и руки", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший - в больнице под наблюдением врачей. Его состояние - стабильное.

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