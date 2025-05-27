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Новости Фото Подрыв на мине
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Трактор подорвался на взрывчатке на Харьковщине: пострадал водитель. ФОТОрепортаж

На окраине Балаклеи в Харьковской области трактор подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадал водитель, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

подрыв на мине

Как рассказали спасатели, во время кошения травы на обочине дороги на окраине Балаклеи трактор наехал, вероятно, на российскую противотанковую мину.

подрыв на мине

"В результате детонации взрывного устройства пострадал 41-летний тракторист, повреждена техника. Водителя госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

подрыв на мине

В ГСЧС напомнили, что мины и взрывоопасные предметы до сих пор остаются на полях, в лесополосах и даже вдоль дорог. Чрезвычайники призвали граждан избегать подозрительных мест, не касаться незнакомых плеч и не ходить в леса, на поля, к рекам, особенно вблизи зон боевых действий.

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Автор: 

трактор (64) Балаклея (264) мина (306) Харьковская область (1018) Изюмский район (85)


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Розмінування при Зеленському.
Забираємо 2 млрд гривень з програми гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.
З них виплачуємо кріпакам по "1000 гривень від Зеленського".
А розмінування?
Та пох.й!
Дядько трактором розмінує.
Бу-га-га...
🤡🤬
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27.05.2025 20:07 Ответить
 
 