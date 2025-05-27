Трактор подорвался на взрывчатке на Харьковщине: пострадал водитель. ФОТОрепортаж

На окраине Балаклеи в Харьковской области трактор подорвался на взрывоопасном предмете. Пострадал водитель, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали спасатели, во время кошения травы на обочине дороги на окраине Балаклеи трактор наехал, вероятно, на российскую противотанковую мину.

"В результате детонации взрывного устройства пострадал 41-летний тракторист, повреждена техника. Водителя госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что мины и взрывоопасные предметы до сих пор остаются на полях, в лесополосах и даже вдоль дорог. Чрезвычайники призвали граждан избегать подозрительных мест, не касаться незнакомых плеч и не ходить в леса, на поля, к рекам, особенно вблизи зон боевых действий.

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