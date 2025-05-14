РУС
68-летняя женщина подорвалась на российской мине "лепесток" в Херсонской области: она потеряла стопу

міна

В Бериславе на Херсонщине 68-летняя местная жительница наступила на российскую мину типа "лепесток".

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этого женщина получила взрывную травму и потеряла стопу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь.

Берислав (165) мина (333) Херсонская область (5120) Бериславский район (119)
Наслідки, 11 років війни ****** в Україні!
Тому, для Адмін Трампа, є можливість РОЗГЛЯНУТИ і вторинні, і третинні, і …, аж до десятиних, варіантів МОЖЛИВИХ санкцій!
Цій жінці, це допоможе…на 11 році московської війни, бо, це ж вона, напала на московію??
показать весь комментарий
14.05.2025 14:29 Ответить
Ага, вона. Під ухвалою Абами, та з підтримкою Байдена.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:54 Ответить
 
 