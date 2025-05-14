68-летняя женщина подорвалась на российской мине "лепесток" в Херсонской области: она потеряла стопу

В Бериславе на Херсонщине 68-летняя местная жительница наступила на российскую мину типа "лепесток".

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате этого женщина получила взрывную травму и потеряла стопу.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь.

