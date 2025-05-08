11-летний мальчик подорвался на взрывном устройстве в поле в Харьковской области: ребенок госпитализирован

В селе Заречное Старосалтовской громады на Харьковщине 8 мая произошел взрыв, в результате которого пострадал ребенок.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11-летний мальчик наткнулся в поле на неизвестный предмет, который сдетонировал.

Ребенка с ранениями госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

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